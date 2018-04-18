У хабаровского хоккеиста появился шанс попасть на чемпионат мира

Форвард хабаровского «Амура» Алексей Бывальцев вызван в национальную команду России для участия в Чешских хоккейных играх. Этот турнир станет одной из главных репетиций перед чемпионатом мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что форвард недавно провёл 4 матча за олимпийскую сборную страны в рамках Еврочелленджа, набрав 2 очка (0+2). В первую сборную он вызван впервые.

Кстати, за россиян в турнире в Чехии сыграет ещё один воспитанник хабаровского хоккея — защитник Артём Зуб , ныне выступающий за питерский СКА.

В рамках третьего этапа Еврохоккейтура сборной России предстоит сыграть три матча. 19 апреля национальная команда проведёт вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции, а затем уже в Чехии сразится со шведами и хозяевами льда.