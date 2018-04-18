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У хабаровского хоккеиста появился шанс попасть на чемпионат мира
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У хабаровского хоккеиста появился шанс попасть на чемпионат мира 

Хабаровский край сегодня 55 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Форвард хабаровского «Амура» Алексей Бывальцев вызван в национальную команду России для участия в Чешских хоккейных играх. Этот турнир станет одной из главных репетиций перед чемпионатом мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что форвард недавно провёл 4 матча за олимпийскую сборную страны в рамках Еврочелленджа, набрав 2 очка (0+2). В первую сборную он вызван впервые.
Кстати, за россиян в турнире в Чехии сыграет ещё один воспитанник хабаровского хоккея — защитник Артём Зуб, ныне выступающий за питерский СКА.
В рамках третьего этапа Еврохоккейтура сборной России предстоит сыграть три матча. 19 апреля национальная команда проведёт вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции, а затем уже в Чехии сразится со шведами и хозяевами льда.
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