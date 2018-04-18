Жены и подруги хоккеистов «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку клуба

Жены и подруги хоккеистов казанского «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку клуба в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА, сообщает "Советский спорт"

Клип, в котором девушки перепели песню Елки «Все зависит от нас», был показан на арене в столице Татарстана во время второго матча финала.

"Москва! Совсем немного до Главной победы!" — написала в инстаграме жена защитника «Ак Барса» Андрея Маркова Софья.

В серии до четырех побед после двух матчей ведет «Ак Барс» — 2:0.