Ещё
Жены и подруги хоккеистов «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жены и подруги хоккеистов «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Жены и подруги хоккеистов казанского «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку клуба в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Клип, в котором девушки перепели песню Елки «Все зависит от нас», был показан на арене в столице Татарстана во время второго матча финала.
"Москва! Совсем немного до Главной победы!" — написала в инстаграме жена защитника «Ак Барса» Андрея Маркова Софья.
В серии до четырех побед после двух матчей ведет «Ак Барс» — 2:0.
Следующая встреча пройдет 18 апреля в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19:30 мск.
Газета.Ru: последние новости
Форвард "Вашингтона" Овечкин повторил клубный рекорд в Кубке Стэнли "Вегас" во втором овертайме обыграл "Кингз" и увеличил счет в серии Капитан "Вашингтона" Овечкин прокомментировал поражение от "Коламбуса"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение