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Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
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Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил клубный рекорд в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Третья встреча 1/4 финала Восточной конференции против "Коламбус Блю Джекетс" (3:2 ОТ) стала для россиянина 100-й в карьере в Кубке Стэнли. Форвард отметился двумя результативными передачами.
Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели Келли Миллер и Дэйл Хантер. Форвард Никлас Бекстрем принял участие в 99 встречах за "Вашингтон".
В серии до четырех побед "Вашингтон" уступает "Коламбусу" со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет 20 апреля в Коламбусе.
Ранее шайба Овечкина была признана лучшей в розыгрыше регулярного чемпионата.
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