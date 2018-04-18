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Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
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Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Matt Slocum / AP
Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов решил вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Контракт хоккеиста истекает 30 апреля 2018 года. По информации издания, Воинов не будет продлевать соглашение с петербургским клубом.
В 2015 году, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингс», Войнов был приговорен к 90 дням тюрьмы по обвинению в домашнем насилии над будущей супругой Мартой. Россиянина признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. После этого НХЛ дисквалифицировала игрока, и хоккеист уехал из США и перешел в СКА.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Войнов набрал 23 очка в 39 играх в составе команды. Санкт-петербургский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина, однако проиграл серию московскому ЦСКА со счетом 2:4.
В активе 28-летнего Войнова также золотая медаль Олимпийских игр в Пхенчхане и бронзовая награда чемпионата мира 2016 года. Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».
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