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«Витязь» продлил контракт с Выглазовым
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«Витязь» продлил контракт с Выглазовым
Советский спорт
54 минуты назад
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Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два года, сообщает KHL Media Team.
Выглазов выступает за подмосковный клуб с сезона-2014/15. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он в 53 матчах набрал десять (4+6) очков при показателе полезности «-2».
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