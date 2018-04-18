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«Витязь» продлил контракт с Выглазовым
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«Витязь» продлил контракт с Выглазовым 

Советский спорт 54 минуты назад
Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два года, сообщает KHL Media Team.
Выглазов выступает за подмосковный клуб с сезона-2014/15. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он в 53 матчах набрал десять (4+6) очков при показателе полезности «-2».
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