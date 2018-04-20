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Капитан юниорской сборной России рассчитывает попасть на драфт НХЛ 2018 года
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Капитан юниорской сборной России рассчитывает попасть на драфт НХЛ 2018 года 

Газета.Ru 38 минут назад
Капитан юниорской сборной России по хоккею Антон Малышев рассказал о желании попасть на драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года.
"Да, в этом году будет драфт. Очень рассчитываю на него попасть", — цитирует Малышева газета «Известия».
Сборная России разгромила национальную команду Франции в первом матче юниорского чемпионата мира. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что форвард клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Барри Кольтс» Андрей Свечников не попал в заявку юниорской сборной России на чемпионат мира.
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