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Кубок Гагарина доставлен в Ледовый дворец спорта им. Боброва на армейском автомобиле
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Кубок Гагарина доставлен в Ледовый дворец спорта им. Боброва на армейском автомобиле 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Кубок Гагарина прибыл в Ледовый дворец спорта им. Боброва на армейском джипе перед стартом третьего матча финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корр. ТАСС с места событий.
Джип с эмблемой ЦСКА въехал на территорию комплекса. Военнослужащий почетного караула Преображенского полка выставил на обозрение главный трофей КХЛ.
До этого кубок из офиса КХЛ проследовал по маршруту от станции метро «Петровский парк» до станции ЦСКА. Далее трофей на армейской машине отправился во дворец.
Матч ЦСКА — «Ак Барс» начнется в 19:30 мск.
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