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Лучшие игроки России на домашнем ЮЧМ — Мифтахов, Галенюк и Марченко
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Лучшие игроки России на домашнем ЮЧМ — Мифтахов, Галенюк и Марченко 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России уступила команде Канады в четвертьфинале домашнего ЮЧМ со счётом 1:5 и выбыла из турнира. Стали известны имена трёх лучших хоккеистов российской сборной на турнире. Вратарь — Амир Мифтахов, в пяти проведённых матчах пропустивший 14 шайб и отдавший одну результативную передачу. Защитник — Данила Галенюк, в пяти матчах записавший на свой счёт две результативные передачи. Нападающий — Кирилл Марченко, в его активе 7 (4+3) очков.
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