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У Павла Ротенберга худший показатель полезности в сборной России на ЮЧМ
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У Павла Ротенберга худший показатель полезности в сборной России на ЮЧМ 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России провела три матча на юниорском чемпионате мира 2018 года. После трёх игр в активе подопечных Александра Зыбина две победы и одно поражение.
На данный момент худший показатель полезности демонстрирует форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг («-2»). На его счету ноль баллов за результативность. Помимо Ротенберга из форвардов российской команды не имеет очков только Максим Соркин.
Лучший показатель полезности среди игроков российской сборной («+4») у защитника Егора Замулы и нападающего Кирилла Марченко.
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