Билялетдинов о дубле хоккеиста ЦСКА Петрова: молодец, так держать

В среду ЦСКА в овертайме третьего матча финала Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Дубль в составе армейцев сделал Кирилл Петров, ранее игравший в «Ак Барсе».

"Ребята бьются, обе команды играют на результат. Замены? Мы подумаем и примем решение. Кирилл Петров — молодец, так держать", — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.