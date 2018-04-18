Билялетдинов о дубле хоккеиста ЦСКА Петрова: молодец, так держать 

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил экс-хоккеиста казанской команды, форварда московского ЦСКА Кирилла Петрова за дубль в ворота бывшего клуба.
В среду ЦСКА в овертайме третьего матча финала Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Дубль в составе армейцев сделал Кирилл Петров, ранее игравший в «Ак Барсе».
"Ребята бьются, обе команды играют на результат. Замены? Мы подумаем и примем решение. Кирилл Петров — молодец, так держать", — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.