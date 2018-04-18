Никитин: думаем, как наладить большинство, на кофейной гуще не гадаем 

Тренерский штаб ЦСКА много думает, как наладить игру в большинстве, при этом не гадает на кофейной гуще, заявил главный тренер московских армейцев Игорь Никитин.
ЦСКА в среду в Москве переиграл казанский «Ак Барс» (3:2 OT) в третьем матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу казанцев. Армейцы имели четыре большинства, но не реализовали ни одной попытки. За последние девять игр в плей-офф ЦСКА всего один раз забил в большинстве.
"Победили, готовимся к следующей игре. Не идет большинство, но это же хоккей. Много думаем, как наладить (игру в большинстве), и не на кофейной гуще при этом гадаем. Почему не играет Сергей Шумаков? Вы должны понимать, что это плей-офф, играет команда. Не собираюсь обсуждать отдельные личности", — сказал Никитин журналистам.