Никитин: думаем, как наладить большинство, на кофейной гуще не гадаем

Тренерский штаб ЦСКА много думает, как наладить игру в большинстве, при этом не гадает на кофейной гуще, заявил главный тренер московских армейцев Игорь Никитин

ЦСКА в среду в Москве переиграл казанский «Ак Барс» (3:2 OT) в третьем матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу казанцев. Армейцы имели четыре большинства, но не реализовали ни одной попытки. За последние девять игр в плей-офф ЦСКА всего один раз забил в большинстве.