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Владислав Третьяк: «Четвертый матч серии финала Кубка Гагарина будет решающим»
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Владислав Третьяк: «Четвертый матч серии финала Кубка Гагарина будет решающим» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» станет решающим в серии.
ЦСКА сегодня в Москве обыграл «Ак Барс» (3:2 OT) в третьем матче. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу казанцев.
— Игра хорошая, соперники достойные. Игра была силовая, темпераментная, никто не хотел уступать, — цитирует «Р-Спорт» Третьяка. — Моментов больше у ЦСКА было, они не все их реализовали, но физически был сильнее «Ак Барс». Настоящая боевая финальная игра. Конечно, легче теперь будет психологически, 0-3 было бы, наверное, уже все. А теперь четвертая игра будет решающей. 2-2, все заново. А отыграться с 1-3 будет невероятно сложно.
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