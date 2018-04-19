Форвард «Ак Барса» Ландер поделился мнением о матче с ЦСКА в финале КХЛ

Форвард казанского «Ак Барса» Антон Ландер подвел итоги третьего матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.

"Это был тяжелый матч. ЦСКА был сильнее. Вообще, в финале, обе команды играют в похожей манере, нет такого, что кто-то играет только в атаку или в силовой хоккей", — цитирует хоккеиста "Советский спорт"

Также форвард прокомментировал заброшенную шайбу в ворота армейцев.

"Она уже ничего сейчас не значит. Был хороший пас от защитника, здорово сыграл Секач. Теперь только остается повторить такой же трюк в следующей игре", — отметил Ландер.

Встреча между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В серии до четырех побед лидирует «Ак Барс» — 2-1.