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Форвард «Ак Барса» Ландер поделился мнением о матче с ЦСКА в финале КХЛ
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Форвард «Ак Барса» Ландер поделился мнением о матче с ЦСКА в финале КХЛ 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Форвард казанского «Ак Барса» Антон Ландер подвел итоги третьего матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.
"Это был тяжелый матч. ЦСКА был сильнее. Вообще, в финале, обе команды играют в похожей манере, нет такого, что кто-то играет только в атаку или в силовой хоккей", — цитирует хоккеиста "Советский спорт".
Также форвард прокомментировал заброшенную шайбу в ворота армейцев.
"Она уже ничего сейчас не значит. Был хороший пас от защитника, здорово сыграл Секач. Теперь только остается повторить такой же трюк в следующей игре", — отметил Ландер.
Встреча между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии до четырех побед лидирует «Ак Барс» — 2-1.
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