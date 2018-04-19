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Никита Лямкин: У Охтаамы случился «кекс» — шайба прыгнула, сошла с крюка…
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Никита Лямкин: У Охтаамы случился «кекс» — шайба прыгнула, сошла с крюка… 

Советский спорт 1 час назад
— Получилась хорошая игра, немного не хватило нам везения. Серия до четырёх побед, идём дальше.
— Как можете прокомментировать ошибку игрока Вашей команды в овертайме? — Бывает такое. Случился «кекс» — шайба прыгнула, сошла с крюка. Ничего страшного. Подбадриваем друг друга и готовимся к следующей игре.
— ЦСКА в московских матчах серии активнее играет в атаке… — Они и в первых матчах играли активно. Такие же сложные игры, как и предыдущие два.
— Выездная модель «Ак Барса» отличается от домашней? — Нет, также играем на победу. Никакого перехода на оборону не было.
— Хватит сил на следующую игру? — Конечно, хватит. А как по-другому?
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