Никита Лямкин: У Охтаамы случился «кекс» — шайба прыгнула, сошла с крюка…

— Получилась хорошая игра, немного не хватило нам везения. Серия до четырёх побед, идём дальше.

— Как можете прокомментировать ошибку игрока Вашей команды в овертайме? — Бывает такое. Случился «кекс» — шайба прыгнула, сошла с крюка. Ничего страшного. Подбадриваем друг друга и готовимся к следующей игре.

— ЦСКА в московских матчах серии активнее играет в атаке… — Они и в первых матчах играли активно. Такие же сложные игры, как и предыдущие два.

— Выездная модель «Ак Барса» отличается от домашней? — Нет, также играем на победу. Никакого перехода на оборону не было.

— Хватит сил на следующую игру? — Конечно, хватит. А как по-другому?