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Евгений Малкин и его «пингвины» снова переиграли «Филадельфию»
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Евгений Малкин и его «пингвины» снова переиграли «Филадельфию» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге начались очередные матчи плей-офф Кубка Стэнли. Первыми завершили свою четвертую встречу команды «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Соперники встречались на поле «летчиков», но победу одержали «пингвины», у которых гол и пас на счету россиянина Евгения Малкина.
Форвард сборной России открыл счет уже на 4-й минуте, а еще через 10 минут ассистировал Кесселу. Во втором периоде Летанг и Кросби умело распорядились пасами Гюнцеля, после чего счет стал 4:0 в пользу гостей. И до конца встречи «Флайерз» не смогли даже «размочить» его, проопустив еще гол от Шейэна.
"Питтсбург" выиграл третий из четырех матчей (7:0, 1:5, 5:1, 5:0) и ведет в серии 3:1. Для общего успеха Малкину и его команде достаточно победить в пятой домашней встрече.
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