Капитан «Питтсбурга» Кросби установил рекорд клуба по очкам в плей-офф НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

В четвертом матче первого раунда Восточной конференции против «Филадельфии Флайерз» форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу. На его счету теперь 173 (62 гола + 111 передач) очка в 152 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

Встреча между «Питтсбургом» и «Филадельфией» завершилась со счетом 5:0 в пользу «пингвинов».

В серии до четырех побед «Питтсбург» ведет со счетом 3-1.

Следующая встреча между командами пройдет в Питтсбурге 21 апреля.