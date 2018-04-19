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Капитан «Питтсбурга» Кросби установил рекорд клуба по очкам в плей-офф НХЛ
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Капитан «Питтсбурга» Кросби установил рекорд клуба по очкам в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: siol.net
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
В четвертом матче первого раунда Восточной конференции против «Филадельфии Флайерз» форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу. На его счету теперь 173 (62 гола + 111 передач) очка в 152 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
Предыдущее достижение было установлено Марио Лемье (172 очка в 107 играх). Замыкает тройку лучших по этому показателю россиянин Евгений Малкин (162).
Встреча между «Питтсбургом» и «Филадельфией» завершилась со счетом 5:0 в пользу «пингвинов».
В серии до четырех побед «Питтсбург» ведет со счетом 3-1.
Следующая встреча между командами пройдет в Питтсбурге 21 апреля.
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