Капитан «Питтсбурга» Кросби установил рекорд клуба по очкам в плей-офф НХЛ 

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
В четвертом матче первого раунда Восточной конференции против «Филадельфии Флайерз» форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу. На его счету теперь 173 (62 гола + 111 передач) очка в 152 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
Предыдущее достижение было установлено Марио Лемье (172 очка в 107 играх). Замыкает тройку лучших по этому показателю россиянин Евгений Малкин (162).
Встреча между «Питтсбургом» и «Филадельфией» завершилась со счетом 5:0 в пользу «пингвинов».
В серии до четырех побед «Питтсбург» ведет со счетом 3-1.
Следующая встреча между командами пройдет в Питтсбурге 21 апреля.