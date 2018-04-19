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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо», Задоров набрал одно очко
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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо», Задоров набрал одно очко 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Крэйг Смит. У «Колорадо» забивали Габриэль Ландеског и Александр Керфут, а россиянин Никита Задоров набрал одно очко за результативную передачу.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Нэшвилла». 21 апреля «Нэшвилл» примет «Колорадо», этот матч начнется в 04:30 по Москве.
НХЛ Плей-офф Первый раунд Западная конференция
«Колорадо» — «Нэшвилл» — 2:3  Голы: Ландеског, 45:20, Керфут, 51:01 — Форсберг, 15:33, Сиссонс, 27:18, Смит, 31:49  Счет в серии — 1-3
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