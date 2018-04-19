«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо», Задоров набрал одно очко

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Нэшвилла». 21 апреля «Нэшвилл» примет «Колорадо», этот матч начнется в 04:30 по Москве.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Западная конференция

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 2:3 Голы: Ландеског, 45:20, Керфут, 51:01 — Форсберг, 15:33, Сиссонс, 27:18, Смит, 31:49 Счет в серии — 1-3