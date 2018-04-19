Хоккеист «Тампы» Кучеров заявил, что не зацикливается на своей роли лидера в команде

ТАСС , 19 апреля. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что пытается не уделять слишком много внимания разговорам о своем лидерстве в команде. Видео с интервью Кучерова опубликовано на русскоязычном канале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Youtube.

В четверг «Тампа» победила «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ. Кучеров забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

"Я стараюсь не зацикливаться на этом, — ответил Кучеров на вопрос, чувствует ли он себя лидером команды. — У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф, без разницы, кто забрасывает, мы играем как команда: лучше выиграть 1:0 и не пропустить ни одной шайбы, чем кто-то из нас забросит пять, но пропустим шесть".

"Тампа" лидирует в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в субботу в Тампе.