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Хоккеист «Тампы» Кучеров заявил, что не зацикливается на своей роли лидера в команде
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Хоккеист «Тампы» Кучеров заявил, что не зацикливается на своей роли лидера в команде 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 апреля. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что пытается не уделять слишком много внимания разговорам о своем лидерстве в команде. Видео с интервью Кучерова опубликовано на русскоязычном канале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Youtube.
В четверг «Тампа» победила «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ. Кучеров забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
"Я стараюсь не зацикливаться на этом, — ответил Кучеров на вопрос, чувствует ли он себя лидером команды. — У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф, без разницы, кто забрасывает, мы играем как команда: лучше выиграть 1:0 и не пропустить ни одной шайбы, чем кто-то из нас забросит пять, но пропустим шесть".
"Тампа" лидирует в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в субботу в Тампе.
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