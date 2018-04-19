Трямкин: «Автомобилист» рассчитывал на более успешное выступление в Кубке Гагарина

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Екатеринбурский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» рассчитывал на более успешное выступление в плей-офф турнира текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил защитник команды Никита Трямкин.

"Автомобилист" закончил регулярный чемпионат КХЛ на четвертом месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина екатеринбургская команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2-4.

"В принципе, сезон прошел хорошо, регулярный чемпионат выдался очень хорошей, набрали много очков, вошли в топ-4 на Востоке, это немаловажный фактор. Были какое-то время на первом месте, стоило там держаться. Мы хотели и рассчитывали, конечно, на большее, но, видимо, не были этого достойны в этом году. Проиграли — значит, где-то недоработали, сыграли хуже", — заявил Трямкин.

"Ничего страшного, будем работать, готовиться. Думаю, все будет ясно после 30 апреля, когда официально объявят, какие изменения будут в плане игроков, тренерского штаба, поэтому нужно подождать. Ожидание перемен не давит, наоборот, все это ведет нас в нужную сторону, нет никакого напряжения. Руководство знает, что делает, мы все идем к одной цели", — добавил хоккеист.

По мнению собеседника агентства, состав команд Восточной конференции ни в чем не уступает Западной конференции. «У нас на Востоке команды ровнее в плане мастерства, на Западе сильно выделяются СКА и ЦСКА, конечно. Есть люди, которые говорят, что Восток слабее Запада, но сколько людей, столько и мнений. У нас нет такого, что команды закончили регулярный чемпионат с огромным отрывом друг от друга, все было ровно», — заключил Трямкин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Трямкин провел 51 игру, отметившись девятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. В розыгрыше Кубка Гагарина защитник принял участие в шести матчах, не набрав результативных баллов.