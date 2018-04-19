Кучеров ответил на вопрос про свое лидерство в «Тампе»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос, считает ли он себя лидером команды. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Я — лидер команды? Стараюсь не зацикливаться на этом. У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф, без разницы, кто забрасывает, мы играем как команда: лучше выиграть 1:0 и не пропустить ни одной шайбы, чем кто-то из нас забросит пять, но пропустим шесть", — заявил российский хоккеист.

Ранее сообщалось, что Кучеров забросил две шайбы в воротам «Нью Джерси» и по итогам игрового дня был признан второй звездой.

Встреча завершился со счетом 3:1 в пользу «Тампы». Такой же результат в серии до четырех побед в рамках первого раунда Кубка Стэнли.