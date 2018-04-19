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Кучеров ответил на вопрос про свое лидерство в «Тампе»
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Кучеров ответил на вопрос про свое лидерство в «Тампе» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос, считает ли он себя лидером команды. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Я — лидер команды? Стараюсь не зацикливаться на этом. У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф, без разницы, кто забрасывает, мы играем как команда: лучше выиграть 1:0 и не пропустить ни одной шайбы, чем кто-то из нас забросит пять, но пропустим шесть", — заявил российский хоккеист.
Ранее сообщалось, что Кучеров забросил две шайбы в воротам «Нью Джерси» и по итогам игрового дня был признан второй звездой.
Встреча завершился со счетом 3:1 в пользу «Тампы». Такой же результат в серии до четырех побед в рамках первого раунда Кубка Стэнли.
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