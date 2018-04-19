Ещё
Третьяк: «Бэрри» отпустил Свечникова, но он не смог приехать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третьяк: «Бэрри» отпустил Свечникова, но он не смог приехать» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что нападающий клуба «Бэрри» Андрей Свечников не сумел принять участие в юниорском чемпионате мира-2018 по состоянию здоровья.
18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и сделал 6 передач. В 44 матчах регулярного чемпионата на его счету 72 (40+32) очка. Он является одним из главных фаворитов драфта НХЛ — 2018.
«Мы получили одобрение от «Бэрри», клуб отпустил его, есть подтверждение от канадской федерации. Но Свечников сам написал письмо в ФХР, сказал, что хотел бы приехать, но не может — по состоянию здоровья. Задокументирована ли травма? Нам достаточно письма от игрока», — сказал Третьяк.
Об этом сообщает
SPORT24.ru: последние новости
Вяльцев: «Заступа не было. Но мы ничего не решаем на площадке» «Сан-Хосе» вновь обыграл «Анахайм» на выезде и повел в серии со счетом 2-0 Кучеров - вторая звезда игрового дня в НХЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз40
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение