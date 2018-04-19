Шумаков выведен из состава ЦСКА по решению главного тренера

ЦСКА вывел из состава нападающего Сергея Шумакова . Он не тренируется вместе с командой и сейчас не находится в расположении ЦСКА. Об этом сообщает По одной из версий, Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина в Казани нарушил режим сна, что не понравилось главному тренеру команды Игорю Никитину.

Шумаков в регулярном чемпионате стал вторым бомбардиром команды, набрав 40 (17+23) очков в 47 матчах. В плей-офф он пропустил несколько матчей из-за вирусного заболевания, а после первый игры финала попал в запас. В 11 матчах розыгрыша Кубка Гагарина он забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

20 апреля в Москве пройдет четвертый матч серии. Счёт в серии 2-1 в пользу казанской команды.