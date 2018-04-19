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Тест от «АиФ-Челябинск»: поймёте ли вы комментатора на хоккейном матче?
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Тест от «АиФ-Челябинск»: поймёте ли вы комментатора на хоккейном матче? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
19 апреля в Челябинске и Магнитогорске стартует Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. На Южном Урале сразятся десять сильнейших сборных разных стран. Проверьте себя: знаете ли вы значения слов и выражений, которые связаны с хоккеем?
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