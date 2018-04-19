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Батыршин: «"Ак Барс" играл неплохо в 3-м матче финала КХЛ, старались выполнять задание»
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Батыршин: «"Ак Барс" играл неплохо в 3-м матче финала КХЛ, старались выполнять задание» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. Казанская команда ведет в серии со счетом 2-1.
«Мы играли достаточно хорошо. Естественно, сопернику некуда отступать, он дома. ЦСКА играл активнее, мы, может, где-то вторым номером. Четко старались выполнять тренерское задание. Не сказать, что играли плохо. Наверное, не повезло. Я не смотрю историю и не провожу параллели с предыдущими сезонами. Мы в каждом матче выходим и бьемся за победу», — цитирует игрока клубное телевидение.
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