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Вячеслав Фетисов: Мы были обречены на сокращение количества клубов в КХЛ
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Вячеслав Фетисов: Мы были обречены на сокращение количества клубов в КХЛ 

Советский спорт 59 минут назад
Напомним, КХЛ уже покинули новокузнецкий «Металлург», «Югра» и «Лада».
— Я прекрасно понимаю многочисленных болельщиков из этих городов, они лишились большого хоккея и страдают, — сказал Фетисов. — Но, считаю, что выбора у лиги не было, рано или поздно мы были обречены на сокращение количества клубов в КХЛ. Если хотим поднять уровень нашего клубного хоккея, другого выхода нет! Опять-таки в 2003 году мы говорили о том, что главную лигу страны должны сформировать самодостаточные клубы с развитой инфраструктурой. Однако КХЛ искусственно раздули, в итоге сейчас платим по счетам тех не продуманных решений.
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