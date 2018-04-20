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Вячеслав Фетисов отмечает 60-летие
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Вячеслав Фетисов отмечает 60-летие 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Легендарному советскому хоккеисту и российскому тренеру Вячеславу Фетисову исполняется 60 лет. За свою более чем 20-летнюю карьеру он успел поиграть за московские ЦСКА и «Спартак», защищал цвета клубов Национальной хоккейной лиги — «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Уроженец Москвы входит в «Тройной золотой клуб», команду выдающихся игроков, которые за свою карьеру выиграли чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Он также стал одним из четырёх россиян, включённых в Зал славы НХЛ. Фетисов на льду и за пределами хоккейной площадки — в фотогалерее RT.
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