Питер Дебур: В серии с «Вегасом» нас ждет настоящий экзамен

— Я могу рассказать вам, что, когда мы играли с ними в ноябре, я всем говорил: «Это не мираж. Это настоящая команда». Эти ребята умеют играть, умеют навязывать свою игру соперникам, они очень цепкие и у них отличная глубина состава. Мое мнение о них не изменилось за это время. Нас ждет настоящий экзамен, — передает слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Сан-Хосе» выиграл серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Анахайма» со счетом 4-0. Ранее «Вегас» в четырех матчах переиграл «Лос-Анджелес Кингз».