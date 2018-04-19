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Питер Дебур: В серии с «Вегасом» нас ждет настоящий экзамен
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Питер Дебур: В серии с «Вегасом» нас ждет настоящий экзамен 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Я могу рассказать вам, что, когда мы играли с ними в ноябре, я всем говорил: «Это не мираж. Это настоящая команда». Эти ребята умеют играть, умеют навязывать свою игру соперникам, они очень цепкие и у них отличная глубина состава. Мое мнение о них не изменилось за это время. Нас ждет настоящий экзамен, — передает слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Сан-Хосе» выиграл серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Анахайма» со счетом 4-0. Ранее «Вегас» в четырех матчах переиграл «Лос-Анджелес Кингз».
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