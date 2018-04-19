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ХК «Спартак» подписал новый контракт с вратарем Беспаловым
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ХК «Спартак» подписал новый контракт с вратарем Беспаловым 

ТАСС 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 19 апреля. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал двухлетний контракт с российским вратарем Никитой Беспаловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между клубом и 30-летним хоккеистом носит односторонний характер.
"Переговоры о новом контракте прошли достаточно быстро — меня все устраивает в клубе, поэтому точно не было смысла что-то менять. Здорово, что продолжу играть за «Спартак», постараюсь в следующем сезоне вновь радовать наших болельщиков, которых на трибунах стало еще больше. У нас отличная атмосфера на домашних матчах, и мы, хоккеисты, должны дорожить таким вниманием со стороны наших поклонников. Знаю, что во вратарской линии будет серьезная конкуренция, но я никогда такой конкуренции не боялся и к ней готов", — прокомментировал подписание нового контракта Беспалов.
Голкипер перешел в «Спартак» в апреле 2016 года. В своем первом сезоне в составе красно-белых Беспалов провел 25 матчей, в которых пропустил 43 шайбы, с процентом отраженных бросков 92,6%. В текущем сезоне он стал основным вратарем команды, в регулярном сезоне голкипер провел 41 матч, в которых пропустил 90 шайб, с процентом отраженных бросков 92,6%. В плей-офф Беспалов провел три матча, во всех из них «Спартак» проиграл, и пропустил восемь шайб, отразив 91,8% бросков.
В октябре Беспалов был признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу регулярного чемпионата сухая серия голкипера красно-белых составила 206 минут 21 секунду, что стало новым рекордом клуба в его российской истории.
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