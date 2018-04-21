Российские хоккеисты понесли серьезное поражение

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии во втором матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, сообщает "Советский спорт".
В составе российской команды единственную шайбу забросил форвард Никита Гусев.
Среди подопечных Лаури Марьямяки авторами голов стали Хенри Йокихарью и Ере Саллинен.
Поражение от финнов стало вторым для россиян под руководством Ильи Воробьева.
Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Игра состоится 22 апреля.