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Российские хоккеисты понесли серьезное поражение
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Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии во втором матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, сообщает "Советский спорт".
В составе российской команды единственную шайбу забросил форвард Никита Гусев.
Среди подопечных Лаури Марьямяки авторами голов стали Хенри Йокихарью и Ере Саллинен.
Поражение от финнов стало вторым для россиян под руководством Ильи Воробьева.
Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Игра состоится 22 апреля.
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