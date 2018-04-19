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Кори Шнайдер: «Девилз» способны продлить эту серию плей-офф
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Кори Шнайдер: «Девилз» способны продлить эту серию плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
— Мы старались. Но они опасны тем, что могут обыграть любого, даже не воспользовавшись большинством. У них есть первое звено, глубина состава. Они могут обыграть соперника разными способами.
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Сегодня они это доказали. Но мы знаем, что у нас хорошая команда, что мы можем играть в плей-офф и способны продлить эту серию, — передает слова Шнайдера официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после четырех матчей счет в серии между «Тампой» и «Нью-Джерси» стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.
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