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«Коламбус» — «Вашингтон»: аналитики назвали фаворита четвёртого матча серии
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«Коламбус» — «Вашингтон»: аналитики назвали фаворита четвёртого матча серии 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Букмекеры назвали фаворита четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 20 апреля. «Коламбус» ведет в серии 2-1.
Аналитики не считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.50, по итогам всей встречи — 1.95.
Шансы «Коламбуса» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.40, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.87.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.75.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.87, меньше 5,5 — за 1.95.
Начало матча — в 2:30 мск.
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