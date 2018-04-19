«Коламбус» — «Вашингтон»: аналитики назвали фаворита четвёртого матча серии

Букмекеры назвали фаворита четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 20 апреля. «Коламбус» ведет в серии 2-1.

Аналитики не считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.50, по итогам всей встречи — 1.95.

Шансы «Коламбуса» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.40, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.87.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.75.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.87, меньше 5,5 — за 1.95.

Начало матча — в 2:30 мск.