СКА продлил контракт с Мальцевым

В этом сезоне 20-летний форвард выступал в основном составе СКА, а также в МХЛ и ВХЛ.

В КХЛ Мальцев провел 18 матчей, отметился пятью результативными передачами и заработал показатель полезности «+5».