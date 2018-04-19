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СКА продлил контракт с Мальцевым
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СКА продлил контракт с Мальцевым 

Советский спорт 53 минуты назад
В этом сезоне 20-летний форвард выступал в основном составе СКА, а также в МХЛ и ВХЛ.
В КХЛ Мальцев провел 18 матчей, отметился пятью результативными передачами и заработал показатель полезности «+5».
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