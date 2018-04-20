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«Агидель» укрепила лидерство в финальной серии плей-офф ЖХЛ с «Торнадо»
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«Агидель» укрепила лидерство в финальной серии плей-офф ЖХЛ с «Торнадо» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 апреля. Уфимская «Агидель» дома победила дмитровское «Торнадо» со счетом 3:2 во втором матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
В составе «Торнадо» отличились Анна Шохина (51-я минута), Мария Баталова (53). За «Агидель» шайбы забросили Инна Дюбанюк (9), Елизавета Роднова (34), Александра Вафина (36).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Агидели». Следующий матч пройдет 23 апреля в Дмитрове.
"Агидель" заняла первое место в регулярном чемпионате, набрав 61 очко. «Торнадо» финишировал вторым (52). В полуфинале уфимская команда в серии со счетом 2-0 была сильнее нижегородского клуба СКИФ, а хоккеистки «Торнадо» обыграли санкт-петербургское «Динамо» (2-0).
Женская хоккейная лига была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женских команд. Победителем предыдущих двух турниров стал «Торнадо», «Агидель» дважды завоевывала серебряные медали.
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