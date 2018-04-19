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«Агидель» выиграла первый матч финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги с «Торнадо»
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«Агидель» выиграла первый матч финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги с «Торнадо» 

ТАСС 52 минуты назад
ТАСС, 19 апреля. Уфимская «Агидель» на своей площадке со счетом 2:0 одержала победу над подмосковным клубом «Торнадо» в первом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Шайбы забросили Екатерина Лебедева (10-я минута) и Александра Капустина (24). Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Агидели». Следующий матч пройдет 20 апреля также в Уфе.
В рамках чемпионата ЖХЛ «Агидель» и «Торнадо» провели между собой 14 матчей, обе команды одержали по шесть побед в основное время, еще две встречи завершились в овертайме победой уфимского клуба.
"Агидель" заняла первое место в регулярном чемпионате, набрав 61 очко. «Торнадо» финишировало вторым (52). В полуфинале уфимская команда в серии со счетом 2-0 была сильнее нижегородского клуба СКИФ, а хоккеистки «Торнадо» обыграли санкт-петербургское «Динамо» (2-0).
Женская хоккейная лига была основана в 2015 году вместо чемпионата России среди женских команд. Победителем предыдущих двух турниров стало «Торнадо», «Агидель» дважды завоевывала серебряные медали.
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