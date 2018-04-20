«Авангард»: «У Фурха контракт до конца сезона-2018/19»

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала «СЭ» информацию о переходе вратаря Доминика Фурха "Северсталь" . В минувшем сезоне голкипер, которому накануне исполнилось 28 лет, провел 47 матчей и пропустил 87 шайб в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надежности 92,6. В Кубке Гагарина-2018 на его счету 7 игр и 19 пропущенных голов (коэффициент — 90,3).

— Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19, — сообщили в пресс-службе «Авангарда»