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«Авангард»: «У Фурха контракт до конца сезона-2018/19»
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«Авангард»: «У Фурха контракт до конца сезона-2018/19» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Новый Омск
Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала «СЭ» информацию о переходе вратаря Доминика Фурха в "Северсталь". В минувшем сезоне голкипер, которому накануне исполнилось 28 лет, провел 47 матчей и пропустил 87 шайб в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надежности 92,6. В Кубке Гагарина-2018 на его счету 7 игр и 19 пропущенных голов (коэффициент — 90,3).
— Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19, — сообщили в пресс-службе «Авангарда»
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