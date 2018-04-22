Белов будет капитаном сборной России по хоккею в матче Евротура с чехами 

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Антон Белов будет капитаном сборной России в матче Чешских хоккейных игр против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Встреча пройдет в воскресенье в Пардубице (начало — 15:20 мск). Ассистентами Белова будут нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Виктор Тихонов. В двух предыдущих матчах турнира против команд Швеции (1:2) и Финляндии (1:2) капитаном россиян был Евгений Дадонов.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;
Динар Хафизуллин — Антон Белов, Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Павел Бучневич;
Алексей Береглазов — Егор Яковлев, Алексей Кручинин — Виктор Тихонов — Максим Мамин;