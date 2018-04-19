Российские хоккеисты проиграли первый матч под руководством Воробьева 

Первую встречу в рамках хоккейного Евротура россияне провели со шведами
Первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева закончился для сборной России по хоккею поражением. Команда уступила сборной Швеции в первой игре в рамках чешского этапа Еврохоккейтура.
Встреча проходила в Ярославле. Итоговый счет составил 1:2 в пользу гостей. Победу своей команде принесли Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк. У россиян единственной шайбой отметился Евгений Дадонов.
Следующим соперником россиян будет сборная Финляндии. Игра состоится 21 апреля в Пардубице. В заключительном матче национальная сборная сыграет с чехами. Матч назначен на 22 апреля.