Российские хоккеисты проиграли первый матч под руководством Воробьева

Первую встречу в рамках хоккейного Евротура россияне провели со шведами

Первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева закончился для сборной России по хоккею поражением. Команда уступила сборной Швеции в первой игре в рамках чешского этапа Еврохоккейтура.

Следующим соперником россиян будет сборная Финляндии. Игра состоится 21 апреля в Пардубице. В заключительном матче национальная сборная сыграет с чехами. Матч назначен на 22 апреля.