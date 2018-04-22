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Участие Дацюка в шведском этапе Евротура пока под вопросом
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Участие Дацюка в шведском этапе Евротура пока под вопросом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. /ТАСС/. Решение об участии хоккеиста Павла Дацюка в шведском этапе Евротура будет принято по возвращении сборной России из Чехии. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев.
Российская команда в воскресенье со счетом 1:2 проиграла сборной Чехии в заключительном для себя матче чешского этапа Евротура. Дацюк не принял участия в этом турнире, 39-летний форвард тренировался на базе в Новогорске.
"Дацюк тренируется по своей программе. Когда мы вернемся, будем лучше знать, какое у него физическое состояние", — сказал Воробьев.
Тренер не назвал фамилии хоккеистов, которые сыграют в Швеции. «Будем смотреть, кто еще из игроков к нам присоединится. Все зависит от финальной пары Кубка Гагарина и плей-офф НХЛ», — отметил Воробьев.
Под вопросом участие в чемпионате мира форвардов Александра Радулова и Владислава Наместникова, чьи команды не попали в плей-офф НХЛ. «Понимания по Радулову и Наместникову нет. Ведем переговоры со всеми, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Воробьев.
Последний этап Евротура текущего сезона пройдет с 26 по 29 апреля в Швеции.
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