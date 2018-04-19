ЦСКА прокомментировал отстранение хоккеиста из-за нарушения режима сна

"В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением.

Сергей Шумаков не был включен в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шумаков был отстранен от финала Кубка Гагарина из-за нарушения режима сна.