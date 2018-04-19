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ЦСКА прокомментировал отстранение хоккеиста из-за нарушения режима сна
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ЦСКА прокомментировал отстранение хоккеиста из-за нарушения режима сна 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Руководство хоккейного клуба ЦСКА выступило с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим армейцев Сергеем Шумаковым, который не принимал участия в последних матчах команды. Игрок пропустил матчи с казанским «Ак Барсом» из-за травмы, сообщает "Советский спорт".
"В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением.
Сергей Шумаков не был включен в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шумаков был отстранен от финала Кубка Гагарина из-за нарушения режима сна.
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