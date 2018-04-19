Ещё
Кирилл Марченко: С Францией старались играть в свою силу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сборная России проиграла Швеции
Сборная России проиграла Швеции

Кирилл Марченко: С Францией старались играть в свою силу 

Советский спорт 1 час назад
— Немножко расслабляет игра с большим преимуществом. Надо играть до последнего, так делать (расслабляться) нельзя. Старались играть в свою силу, нужно продолжать дальше, забивать, — цитирует Марченко ТАСС.
Отметим, что в матче с французской сборной Марченко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
В следующем матче 21 апреля сборная России сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.
Юниорский чемпионат мира по хоккею проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.
Советский спорт: последние новости
СМИ: Шумаков выведен из состава ЦСКА "Сан-Хосе" разгромил "Анахайм" в третьем матче плей-офф НХЛ Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз103
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Сборная России проиграла Швеции1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение