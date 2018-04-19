Кирилл Марченко: С Францией старались играть в свою силу

— Немножко расслабляет игра с большим преимуществом. Надо играть до последнего, так делать (расслабляться) нельзя. Старались играть в свою силу, нужно продолжать дальше, забивать, — цитирует Марченко ТАСС

Отметим, что в матче с французской сборной Марченко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

В следующем матче 21 апреля сборная России сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

Юниорский чемпионат мира по хоккею проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.