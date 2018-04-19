Замула: юниорскую сборную России по хоккею устроит только золото домашнего чемпионата мира

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. / ТАСС /. Юниорская сборная России по хоккею будет довольна только победе в финале домашнего чемпионата мира, который стартовал в Челябинске и Магнитогорске. Об этом журналистам сообщил защитник российской команды Егор Замула.

В стартовом матче чемпионата мира сборная России крупно переиграла французов со счетом 7:1. В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:2. Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B (3 очка), вторыми идут финны (3), у чехов, французов и словаков очков пока нет.

"Чемпионат мира проходит у нас дома, мы намерены его выиграть, даже серебро нас не устроит. В команде настроение позитивное, у нас собран очень хороший коллектив и хороший подбор нападающих", — подчеркнул хоккеист.

Замула также отметил, что в игре сборной России пока есть шероховатости. «Тренеры в целом за игру похвалили, но у нас есть недочеты. Сегодня плохо выступили при игре в большинстве, есть маленький брак в передачах. У нас еще есть тренировки, будем работать, чтобы лучше подготовиться к самым важным матчам», — сказал хоккеист.

"Канадские тренеры очень уважают российских хоккеистов"

По словам 18-летнего защитника, который выступает за клуб «Калгари Хитмэн» в Западной хоккейной лиге (WHL) в Канаде, тренеры, работающие в Северной Америке, очень уважают российских хоккеистов и людей. В регулярном чемпионате WHL сезона-2017/18 Замула провел 69 игр, в которых набрал 18 очков (2 шайбы + 16 голевых передач).

"Провел очень хороший сезон в Канаде. Тренеры мне помогают, мне все очень нравится там. Они очень уважают русских людей и хоккеистов. Работал много, очень тщательно, старался добавить во всех компонентах", — рассказал Замула

В следующей встрече российские хоккеисты сыграют 21 апреля с чехами. В четвертьфинал по итогам группового турнира выйдут четыре лучшие команды, финал состоится 29 апреля.

Юниорский чемпионат мира по хоккею проходит в 20-й раз, Россия принимает турнир в четвертый раз, ранее чемпионаты проходили в Ярославле (2003), Казани (2008) и Сочи (2013). Рекордсменом по количеству побед на турнире является сборная США (10). По три раза золотые медали завоевывали россияне (2001, 2004, 2007), канадцы и финны.