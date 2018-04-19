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Чехия обыграла Швецию в матче Евротура
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Чехия обыграла Швецию в матче Евротура 

LiveSport.Ru 1 час назад
Сборная Чехии обыграла команду Финляндии (3:1) в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
За победителей шайбы забросили Филип Задина, Дмитрий Яшкин и Андрей Нестрашил.
Единственный гол в составе Финляндии забил Антти Суомела.
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