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Российские хоккеисты обыграли Чехию на юниорском чемпионате мира
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Российские хоккеисты обыграли Чехию на юниорском чемпионате мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Юниорская сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе команды победителей шайбы забросили Иван Морозов, Василий Подколзин и Павел Дорофеев.
У чехов авторами голов стали Якуб Лауко и Войтех Стронджала.
Следующим соперником российской команды станет сборная Финляндии. Встреча состоится 22 апреля в 13:30 мск.
U18 ЧМ-2018
Чехия — Россия — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
1:0 — Лауко (Пекарж, Квасница) — 17:11 (5x4),
1:1 — Морозов (Журавлёв, Жабреев) — 35:26 (5x4),
1:2 — Подколзин (Михайлов, Спиридонов) — 49:20,
1:3 — Дорофеев (Замула) — 52:22,
2:3 — Стржондала (Гаярски, Еник) — 58:10 (6x4)
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