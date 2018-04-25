Ещё
Пострадавший от столкновения с Кучеровым игрок «Нью-Джерси» получил сотрясение мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пострадавший от столкновения с Кучеровым игрок «Нью-Джерси» получил сотрясение мозга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен получил травму головы, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы клуба, у финна диагностировано сотрясение мозга в результате столкновения с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в одном из матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее сообщалось, что Кучеров избежит наказания за данный инцидент.
"Тампа" обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:1. Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Газета.Ru: последние новости
Панарин рассказал о повреждении, полученном в серии с "Вашингтоном" Юниорская сборная России победила команду Словакии в матче ЮЧМ-2018 Хоккеист Наместников может не выступить на чемпионате мира
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение