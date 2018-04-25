Пострадавший от столкновения с Кучеровым игрок «Нью-Джерси» получил сотрясение мозга

По информации пресс-службы клуба, у финна диагностировано сотрясение мозга в результате столкновения с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в одном из матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что Кучеров избежит наказания за данный инцидент.

"Тампа" обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:1. Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.