Ватанен может пропустить пятый матч серии с «Тампой», после удара Кучерова

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен может пропустить пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела, полученной после столкновения с форвардом «молний» Никитой Кучеровым

Финский защитник не отправился вместе с командой на выезд в Тампу. Однако, ещё не исключен вариант, при котором Ватанен успеет присоединится к команде.

Никита Кучеров избежал дисквалификации за приём, которым нанёс травму финскому игру «Дэвилз».

Пятый матч противостояния «Тампы» и «Нью-Джерси» состоится 21 апреля. Счёт в серии 3-1 в пользу «Лайтнинг».