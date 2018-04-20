День в истории: Вячеславу Фетисову — 60!

Сегодня, 20 апреля отмечает 60-летие двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов

В спортивную школу ЦСКА Фетисов пришел в 1970 году, а дебютировал за основную команду в 1975.

В чемпионатах СССР Фетисов провел 480 матчей за ЦСКА и забросил 153 шайбы. Фетисов — 14-кратный чемпион СССР (1975, 1977-1989).

Фетисов выходил на лед в составе легендарной пятерки Фетисов — Касатонов, Крутов — Ларионов — Макаров.

В составе сборной СССР защитник дважды выигрывал золото Олимпийских игр (1976, 1980) и семь раз побеждал на чемпионатах мира (1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990). В 1981 году в составе сборной стал обладателем Кубка Канады.

В 1989 году Фетисов начал карьеру в НХЛ, где выступал за «Нью-Джерси» (1989-1995) и «Детройт» (1995-1998). Обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998), после первой победы вошел в Triple Gold Club, в который входят чемпионы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубка Стэнли.

Вячеслав Александрович трижды признавался лучшим игроком Европы, пять раз был назван лучшим защитником мира, семь раз входил в символическую сборную мира.