Ещё
Евгений Кузнецов сделал 1-ю результативную передачу в плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Кузнецов сделал 1-ю результативную передачу в плей-офф 

Чемпионат.com 7 минут назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу в первом периоде четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0, после первого периода).
25-летний форвард помог открыть счёт в матче Тому Уилсону на седьмой минуте стартового отрезка. Для Кузнецова эта передача стал первой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету российского форварда теперь стало 3 (2+1) очка в 4 играх.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Чемпионат.com: последние новости
ЮЧМ-2018: сборная России забросила Франции четыре шайбы в первом периоде Кучеров — о травме Ватанена: если я вижу соперника, довожу силовой до конца Разин: может, Шумаков плохо тренируется или нарушил режим, поэтому и не играет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз127
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Канадке присудили золото Олимпиады-2012
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение