Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС , 20 апреля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс— служба НХЛ.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:1) Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Россиянин установил рекорд команды по количеству матчей в плей-офф (101). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин набрал 6 очков (3 шайбы + 3 передачи).

Второй звездой дня назван финский голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 31 из 32 бросков по своим воротам в четвертом матче серии 1/8 финала против «Торонто» (3:1).