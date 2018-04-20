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Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс— служба НХЛ.
В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:1) Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Россиянин установил рекорд команды по количеству матчей в плей-офф (101). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин набрал 6 очков (3 шайбы + 3 передачи).
Второй звездой дня назван финский голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 31 из 32 бросков по своим воротам в четвертом матче серии 1/8 финала против «Торонто» (3:1).
Третьим в списке лучших стал канадский форвард «Вашингтона» Том Уилсон, на счету которого в игре с «Коламбусом» гол и результативная передача.
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