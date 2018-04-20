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Пять очков Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе
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Пять очков Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе 

Советский спорт 2 часа назад
У победителей встречи голами отметились Том Уилсон, Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а у хозяев льда шайбу забросил Бун Дженнер.
Кузнецов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. Овечкин также отметился голевым пасом.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил … бросков по своим воротам.
Первые трим матча серии завершились двумя победами «Коламбуса» (4:3 ОТ, 5:4 ОТ) и одной викторией «Вашингтона» (3:2 ОТ). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-2.
Пятая игра противостояния состоится 21  апреля и пройдет на льду «Капитал Уан Арена» в столице США.
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