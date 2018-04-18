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Вратарь «Коламбуса» Бобровский: фанатам весело следить за серией с «Вашингтоном»
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Вратарь «Коламбуса» Бобровский: фанатам весело следить за серией с «Вашингтоном» 

Газета.Ru 18 апреля 2018
Фото: Reuters
Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», передает ТАСС.
"Сейчас не имеет значения, сколько ты работал в тренировочном лагере. Надо собраться и показывать свой лучший хоккей. Болельщикам весело следить за такой напряженной серией, нашим семьям — нет. Но болельщикам интересно", — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
"Рано говорить, что у нас молодая команда и она только набирается опыта. Сейчас только середина серии. Нужно забыть о прошедших матчах и готовиться к следующим, обсудим это после сезона", — добавил хоккеист.
В серии до четырех побед лидирует «Коламбус» — 2-1. Все три встречи завершились в овертаймах.
Следующий матч пройдет 20 апреля в «Коламбусе».
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