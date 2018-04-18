Вратарь «Коламбуса» Бобровский: фанатам весело следить за серией с «Вашингтоном»

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», передает ТАСС

"Сейчас не имеет значения, сколько ты работал в тренировочном лагере. Надо собраться и показывать свой лучший хоккей. Болельщикам весело следить за такой напряженной серией, нашим семьям — нет. Но болельщикам интересно", — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

"Рано говорить, что у нас молодая команда и она только набирается опыта. Сейчас только середина серии. Нужно забыть о прошедших матчах и готовиться к следующим, обсудим это после сезона", — добавил хоккеист.

В серии до четырех побед лидирует «Коламбус» — 2-1. Все три встречи завершились в овертаймах.

Следующий матч пройдет 20 апреля в «Коламбусе».